Antognoni: “Lascio questo club, non lascio Firenze”

L’ormai ex dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha affidato a Facebook il suo pensiero sull’addio alla società viola: “Ho incontrato l’Amministratore delegato del Club per valutare se vi fossero possibilità per proseguire la strada insieme. Ho dovuto prendere atto che la posizione del Club non è cambiata di una virgola circa il mio ridimensionamento professionale.

E ancora: “E ció nonostante abbia prospettato una soluzione che, insieme alla Direzione tecnica del Settore giovanile, potesse mantenere il ruolo che ho assunto con la prima squadra in questi anni e che ho svolto con orgoglio. Le due stagioni trascorse insieme sono state avare di soddisfazioni, per tutti, anche per me. Ed indubbiamente avremmo avuto elementi per valutare insieme un diverso modo di procedere. Purtroppo non ci sono stati margini di discussione, prendere o lasciare. La Proprietá mi vuole fuori dalla prima squadra, questo è il punto. Giá prima di incontrarci ero stato invitato a lasciare il mio ufficio, cosa di per sè abbastanza eloquente. Lascio questo Club, non lascio Firenze. Alla maglia viola e ai suoi splendidi tifosi restano e resteranno per sempre la mia riconoscenza ed il mio amore incondizionato.