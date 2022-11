Antognoni: “Me lo sentivo che Gonzalez non stava fingendo, i tifosi dovevano capire la sua buonafede. Castrovilli? I numeri 10 devono sempre essere in campo”

Giancarlo Antognoni è stato premiato oggi a Perugia col ‘Baiocco d’Oro’ e nell’occasione è stato intercettato da Radio Bruno:

“Perugia è stata l’inizio della mia carriera da calciatore e quindi sono molto contento di questo premio. Non ho rimpianti, tutte le scelte che ho fatto mi hanno poi gratificato. Ricordo con grande affetto il mio passato. Questo premio, come il ‘Fiorino’ di Firenze, lo danno solo alle personalità più importanti per cui ne sono molto felice”.

Su Gonzalez: “Secondo me è il giocatore più importante della rosa e infatti mi sembrava assurdo che si risparmiasse per il Mondiale. Anche i tifosi devono capire che lui si è comportato in buona fede: alla fine la verità è venuta fuori. Andava salvaguardato“.

Infine su Castrovilli: “Da numero 10 dico che si merita di essere sempre in campo (ride ndr). La squadra ha bisogno di giocatori con certe caratteristiche”.