Antognoni: “Mi dispiace aver lasciato la Fiorentina. L’amore tra me e Firenze rimarrà sempre”

L’ex club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è stato intercettato da Italia 7 a Ponsacco: “Mi trovo qua per un evento benefico in un posto che ha visto nascere tanti campioni. Solidarietà alla GKN? Le famiglie sono state trattate male e i lavoratori licenziati con una mail da parte di un’azienda che stava andando molto bene. Il mio addio con la Fiorentina? Sono in lutto solo per i fiorentini, per i tifosi e i giocatori che mi hanno dimostrato affetto sui social. Per me il dispiacere è solo quello di aver lasciato la Fiorentina. Le soddisfazioni maggiori, però, arrivano dall’affetto dei tifosi e non da quello che succede nella vita. L’amore tra me e Firenze rimarrà sempre”.