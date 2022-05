Antognoni: “Nella Fiorentina ho trovato degli ostacoli, e alla fine il rapporto si è rotto. Prima andavo allo stadio, ora non più”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Tirreno l’ex giocatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato della sua “separazione” dalla società viola, di cui era dirigente: “Prima andavo allo stadio, ora non più. Non mi piace comunque mettermi sotto la luce dei riflettori. Io mi sono comportato come sempre nella mia vita, ma in casa Fiorentina ho trovato degli ostacoli. Ne ho preso atto, tutto qui. Sicuramente non verrò richiamato per ricoprire altri ruoli, ormai si è rotto qualcosa. Io vado avanti per la mia strada, mi ripaga l’affetto della città”.

E poi, su altri temi, ha aggiunto: “Il mio sogno per Firenze è lo Scudetto, anche se oggi è molto difficile conquistarlo se non hai sufficienti capitali. Però la città se lo meriterebbe eccome. Firenze è bella e passionale, è tutto per me. Ci si vive bene, ti motiva tantissimo a livello calcistico. E poi i fiorentini sono esigenti, vogliono sempre il massimo, e se vedono che lo dai ti amano alla follia”.