Antognoni: “Non ho rimpianti delle scelte che ho fatto, anche se ho commesso qualche errore. Sicuramente, se discuto con qualcuno, è perchè ho ragione”

L’ex dirgente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha parlato così a Toscana Tv: “Sono contento della vita che ho fatto, con i pro e i contro come tutte le cose. E’ stata un’esperienza stupenda, non mi sembra nemmeno siano passati cinquant’anni. Firenze mi ha sempre plagiato, dandomi la possibilità di “giocare” ancora. Per me è come se giocassi ancora. Ho sempre avuto una vita turbolenta.

Poi ha proseguito: “A Firenze sono arrivato a 18 anni, ero timido e acerbo per una grande città. Non ho rimpianti delle scelte che ho fatto, anche se ho commesso qualche errore. Sicuramente, se discuto con qualcuno, è perchè ho ragione”.