Antognoni: “Non volevo fare la bandiera, ma essere operativo. Non mi hanno sfruttato bene in questi ultimi anni”

Giancarlo Antognoni ha parlato a Sportitalia di Fiorentina e del suo addio alla società viola: “Non volevo fare la bandiera in società, volevo ancora essere operativo e a malincuore ho dovuto fare questa scelta. In questi ultimi due anni la Fiorentina non mi ha “sfruttato” come avrebbe dovuto e potuto. Tutti gli allenatori passati da Firenze hanno fatto il loro massimo. Italiano è un allenatore da Fiorentina, sono contento ci sia lui. Gattuso? Lo salutai una mattina, il giorno dopo non c’era più”.