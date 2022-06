Antognoni: “Odriozola mi ha detto che tornerà a Madrid. Se la Fiorentina lo vorrà dovrà fare un piccolo sforzo”

L’ex calciatore e dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno. Tanti i temi trattati dall’Unico 10, tra cui l’incontro in vacanza con Odriozola e il prossimo mercato della società viola. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha centrato la Conference, una qualificazione che forse non era neanche un obiettivo ad inizio anno. Nelle scorse due stagioni era mancato il pubblico a questa squadra, ma non è una giustificazione. Odriozola ha fatto una grande stagione, mi ha detto che tornerà al Real ma che dovrà parlare con Ancelotti e la dirigenza per capire quale sarà il suo futuro. Se la Fiorentina lo vorrà dovrà fare un piccolo sforzo”

E su Torreira: “Sostituirlo non sarà facile, ma bisognerà trovare qualcuno che possa essere alla sua altezza se non meglio. In giro ci sono giocatori validi come Lucas”.