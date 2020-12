Antognoni: “Paolo Rossi ha vinto tanto con la Juventus eppure è stato apprezzato anche dai tifosi delle altre squadre. Era impossibile non volergli bene”

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così di Paolo Rossi, prematuramente scomparso due giorni fa: “Paolo ha toccato il cuore della gente. Con la sua normalità. È stato un campione del popolo, proprio come lo è stato Diego Armando Maradona. Non ha mai avuto atteggiamenti da divo. Aveva piacere di godere delle piccole cose. Un gol che ricordo? Contro la Polonia, in semifinale, gli ho servito un pallone d’oro. Che lui ha buttato dentro. Però più che una rete penso che tutti ci porteremo dentro l’immagine della sua felicità con la maglia azzurra numero 20. Le braccia alzate per festeggiare. Paolo ha vinto tanto con la Juventus eppure è stato apprezzato anche dai tifosi delle altre squadre. Era impossibile non volergli bene”.

0 0 vote Article Rating