Antognoni: “Passarella lottatore vero, supererà questo momento. Lo aspettiamo tutti a Firenze”

Dall’Argentina arrivano notizie discordanti sulle condizioni di salute dell’ex difensore della Fiorentina, Daniel Passarella.

Sul libero due volte campione del mondo, si è espresso anche la bandiera viola, Giancarlo Antognoni, che è stato sia avversario con la Nazionale che compagno di squadra proprio in maglia gigliata.

“Ho letto anche io la notizia – ha detto l’Unico 10 a La Nazione – e subito mi sono messo in contatto con l’Argentina. E’ vero, ha qualche problemino, ma non come si sta dipingendo tutto il quadro. Non è grave come si dice. Lui è un lottatore vero e sono sicuro che supererà questo momento. Non siamo più ragazzini (sorride, ndr) e qualche acciacco può accadere. Lo aspettiamo tutti noi compagni come sempre a Firenze”.