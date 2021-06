Antognoni: “Passo in avanti con la Fiorentina? Siamo in pareggio, vado in vacanza e deciderò cosa fare. Io sono una bandiera diversa non sono uguale agli altri”

Colloquio stamani al centro sportivo della Fiorentina tra Giancarlo Antognoni e il resto della dirigenza viola.

Antognoni, uscendo dall’incontro ha dichiarato: “E’ stata una chiacchierata informale su quello che mi ha proposto la società. Al ritorno delle vacanze decideremo il da farsi. Passo in avanti? Siamo sempre in pareggio per adesso, vediamo che succede tra una settimana. Quando sei in vacanza ragioni meglio e in un certo modo, anche se rimango sempre del mio pensiero”.

E ha aggiunto: “Quando si dice che le bandiere non contano…secondo me contano. Ma io sono una bandiera diversa non sono uguale agli altri. Ringrazio i tifosi che mi sono sempre vicini anche in questi giorni. Italiano? Ottimo allenatore”.