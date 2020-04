Antognoni: “Per Chiesa e Castrovilli arriveranno tante offerte, ma Commisso non li vende. La prossima sarà una stagione migliore”

L’ex giocatore e attuale dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, nel giorno del suo compleanno, ha parlato a Sky Sport 24: “È un compleanno anomalo, in famiglia, ma dobbiamo resistere a questo Coronavirus. Per quanto riguarda la squadra, a parte il problema iniziale dei tre giocatori con il virus, ora è tutto superato. Si allenano tutti a casa loro, con programmi ben definiti sia dal punto di vista fisico che alimentare. Abbiamo messo a disposizione il nutrizionista e tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno, per cui siamo tranquilli. Coccoliamo soprattutto i più giovani, che sono soli e non hanno modo di uscire. Che Fiorentina è? Un mix di giovani e più esperti. Per Castrovilli e Chiesa ci saranno molte richieste ma Commisso ha già chiarito che vuole mantenere la squadra sempre abbastanza competitiva. Questo era l’anno di transizione, mentre la prossima sarà una stagione all’avanguardia e migliore dal punto di vista della classifica, perciò i giocatori migliori vanno tenuti. Castrovilli è un centrocampista moderno che fa tutte e due le fasi come si richiede molto oggi, Chiesa ormai è già più esperto e ha dimostrato di essere un giocatore valido sotto ogni punto di vista. Vanno bene per qualsiasi situazione di gioco. Come reagire a questa situazione? Dopo l’infortunio che ebbi nel 1981 arrivò l’esperienza positiva del Mondiale. Perciò credo che anche dalla disgrazia attuale tutto il mondo possa ripartire nel modo migliore, ma solo se facciamo sacrifici tutti insieme”.