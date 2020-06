Antognoni: “Per Iachini la Fiorentina è un sogno e dà il massimo ogni giorno. Negli ultimi allenamenti sta provando altri moduli”

Giancarlo Antogoni, club manager e bandiera della Fiorentina, ha parlato così a RTV 38: “Stiamo vivendo un qualcosa di straordinario, non è facile prevedere come stanno le squadre. Noi dovremo partire subito per portare a casa punti importanti. Moduli? Iachini preferisce il 3-5-2 rispetto a tutti gli altri, ma negli ultimi allenamenti sta provando anche altri schieramenti, come il 4-3-1-2 o il 4-4-2. Avere in rosa difensori come Caceres e Igor permette di utilizzare anche la difesa a quattro, ma con equilibrio. Iachini sta lavorando molto bene: al momento del suo arrivo è intervenuto a fondo sulla difesa. Non ascolta le voci, per il mister la Fiorentina è un sogno e dà il massimo quotidianamente. Con Chiesa è stato molto bravo, lo ha “lisciato” e il ragazzo ha migliorato le prestazioni”.

