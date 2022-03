Attraverso il proprio profilo Instagram Giancarlo Antognoni, ex dirigente e numero 10 della Fiorentina, ha postato una foto con il premio ricevuto quest’oggi a Venezia per meriti sportivi. L’Unico 10 sui social scrive: “Onorato di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento dalla città di Venezia! Il Leone d’Oro per meriti sportivi”.

