Antognoni: “Pulgar è stato un vero rinforzo per la squadra. La Fiorentina ha affrontato l’emergenza coronavirus al meglio”

L’ex centrocampista e ora club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, a La Cuarta in Cile è stato chiamato in causa per parlare di Erick Pulgar acquistato la scorsa estate dal Bologna: “Sta bene, è un ragazzo molto disciplinata, che sta seguendo tutte le indicazioni di lavoro che abbiamo inviato. Posso dire che Erick è stato un vero rinforzo per la squadra”.

Quanto alle complicazioni seguite allo scoppio dell’emergenza Coronavirus, Antognoni parla della situazione a Firenze: “Ora stiamo bene, la situazione si è un po’ tranquillizzata, però molto lentamente. In città siamo in quarantena obbligatoria ormai da diversi giorni e speriamo che tutto questo termini in fretta. La nostra gente che ha dovuto affrontare il virus si è ripresa bene e i tre giocatori che erano risultati positivi sono già guariti. Come club abbiamo seguito tutti i protocolli previsti per questa emergenza”.