Antognoni ricorda Paolo Rossi: “Per me era come un fratello. Saremo sempre legati da quella Coppa del Mondo che vinse praticamente da solo”

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni è intervenuto da Prato, dove insieme a Giovanni Galli ha assistito alla commemorazione esequiale in memoria di Paolo Rossi: “Essere qui era il minimo che potessi fare per Paolo. Di lui mi ricordo il sorriso e l’ironia, non potevo mancare in alcun modo oggi. Paolo per me oltre è stato un amico, un compagno, quasi un fratello. E poi abbiamo in comune questa Coppa del Mondo, che praticamente ha vinto lui da solo e che ci legherà per sempre”.

