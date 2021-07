Antognoni, settimana prossima incontro con la Fiorentina. E l’Unico 10 si sbilancia: “Penso che l’esito sarà positivo”

Il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, dopo aver incitato la Nazionale di Mancini su Instagram, ha parlato anche al programma Dribbling Europei in onda su Rai 2. Oltre a un commento sull’Italia, Antognoni ha parlato anche del suo futuro in società: “In settimana io e la Fiorentina ci incontreremo, staremo a vedere cosa succederà. Ma penso che alla fine ci sarà un esito positivo”.

Dichiarazioni importanti da parte di un Antognoni che finalmente si sbilancia, e che lasciano ben sperare per continuare a vedere la leggenda della Fiorentina all’interno della società. Per capire in che veste, bisognerà aspettare la prossima settimana.