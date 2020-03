Antognoni:”Serie A? Non sarà proprio come ripartire dall’inizio, ma quasi. Sono sicuro che i nostri calciatori, da professionisti quali sono…”

Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato così del momento attuale il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni: “Siamo preoccupati e lo saremo ancora finché la situazione non tornerà alla normalità, però devo dire che le notizie che ci sono arrivate da subito sui nostri atleti ci hanno subito rincuorato, oggi stanno tutti bene e questo è quello che conta. I nostri calciatori stanno cercando di superare questo periodo seguendo le indicazioni dello staff medico e quelle, per chi può, dello staff tecnico. Non è una situazione facile. Quando ripartiremo le squadre risentiranno sicuramente di questo periodo di stop. Non sarà proprio come ripartire dall’inizio, ma quasi. È una situazione particolare, ma tutte le squadre dovranno farci i conti. Ho vissuto tantissime situazioni nella mia carriera di calciatore prima e dirigente poi, ma onestamente questa è una circostanza nuova per tutti. Come detto, è una cosa che va al di là del calcio e che coinvolge tutti. Sono sicuro che i nostri calciatori, da professionisti quali sono, sapranno gestire al meglio, sia a livello fisico che psicologico, questo momento”.