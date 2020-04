Antonelli a FN: “Serve un’impresa all’Inter per strappare Chiesa ai viola. Kumbulla è un giocatore da Fiorentina”

In un momento in cui il calcio italiano è fermo, c’è tempo per la Fiorentina per pensare alla prossima stagione e per il prossimo mercato. A tal proposito Fiorentinanews.com ha contattato l’ex direttore sportivo e dirigente di Bari, Torino e Udinese tra le altre, Stefano Antonelli.

La trattativa per Chiesa tra Fiorentina e Inter la ritiene fattibile?

“Chiesa è assolutamente un calciatore da Inter. Sinceramente però prevedo che non sarà facile convincere Commisso a privarsi del ragazzo. Il Coronavirus non aiuta, i valori medi dei calciatori anche i più importanti come Chiesa, saranno ridimensionati. In sintesi non sarà facile per nessuno strappare Chiesa alla Viola”.

Come potrà essere il prossimo mercato della Fiorentina. Si aspetta un colpo alla Ribery?

“La prima cosa fondamentale è la conferma di Iachini. Poi possiamo parlare del mercato. Sapere chi sarà l’allenatore futuro è una condizione necessaria, indispensabile, per poter programmare”.

Kumbulla può essere un prospetto interessante per i viola?

“Assolutamente sì, è un giocatore da Fiorentina”.