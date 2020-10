Antonelli: “Al di là della passione, Chiesa una operazione geniale per la Fiorentina. Commisso si è reso conto che…”

Il noto agente Stefano Antonelli è intervenuto a TMW Radio parlando di Chiesa e la trattativa con la Juventus: “L’unico dubbio poteva essere che la Juve avesse fatto un passo indietro nel momento decisivo: solo loro potevano far saltare tutto. Io ho letto tanto, e anche un giornalista nazionale che ha scritto che è giusto che i tifosi si accaniscano contro chi ha lasciato la Fiorentina, ma questo è un giocatore che tra un anno andava a scadenza e non voleva rinnovare. Un buonissimo giocatore, ma lo stiamo aspettando al salto da top player ancora. Ad un anno dalla scadenza ha portato 60 milioni nelle casse della Fiorentina, e al di là della passione mi pare un’operazione geniale da tutti i punti di vista. Poi mi metto nei panni del tifoso e capisco la rabbia, ma da addetto ai lavori evidenzio che la società ha portato a casa un’entrata di rilievo”.

E sul progetto tecnico viola: “”Da fuori dico che Commisso è arrivato lo scorso anno, e a oggi credo abbia capito che qualche spesa l’avrebbe potuta evitare. Senza fare nomi e cognomi, ma l’anno scorso ha speso, e ha speso tanto, al di là dell’acquisizione del club. Quest’anno è sembrato un mercato atto a recuperare quel gap in un periodo così particolare, per tantissime altre realtà. Persino la Juventus ha fatto operazioni non da lei: il mercato ti ha costretto a stare molto attento. Si dice che non hanno una punta, ma di attaccanti ce ne sono ben cinque, contando anche Callejon e Ribery. Se non esce Cutrone o Vlahovic, come fai a fare un ulteriore investimento nel reparto che ha già quello spessore? Hanno probabilmente pensato a rimettere il bilancio in serenità e a passare la stagione con un organico più che soddisfacente. Così credo abbia ragionato la Fiorentina. Lo Scudetto non devono vincerlo, possono comunque puntare a fare meglio possibile. Ci sono forze importanti in questo campionato, la Fiorentina può solo provare ad arrivare più in alto che può, anche provando magari a giocarsi una piazza Europa League”.