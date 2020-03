Antonelli: “Florenzi alla Fiorentina non è un’operazione fattibile. Club viola ha già fatto investimento su Lirola e non può ‘abortirlo'”

L’ex direttore sportivo del Torino e di tante altre squadre, Stefano Antonelli, intervenuto all’interno della trasmissione CasaViola (in onda ogni mercoledì sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com), ha espresso il suo parere sul possibile approdo alla Fiorentina di Alessandro Florenzi, dicendo: “Non la vedo fattibile questa operazione. Perché l’investimento sulla fascia destra è già stato fatto ed è stato fatto su Pol Lirola. E non vedo perché si dovrebbe ‘abortire’ un investimento così importante. E’ vero, Florenzi potrebbe giocare anche come mezz’ala ma sono ormai anni che non lo ricopre questo ruolo”.