Antonelli: “La Fiorentina ha fatto un blitz con la Juventus e ha realizzato un’operazione importante per Mandragora”

L’operatore di mercato Stefano Antonelli ha parlato a tuttomercatoweb.com dell’operazione che ha portato Rolando Mandragora a vestire la maglia della Fiorentina e non solo. Queste le sue dichiarazioni: “Quella di Mandragora a Firenze è stata un’operazione importante per come è stata costruita. Era il capitano del Torino, ma i granata avevano altre esigenze sul piano pratico. Dovevano ancora vendere Bremer. La Fiorentina ha fatto un blitz con la Juve e realizzato un’operazione importante. Quando arriva la Fiorentina è normale prendere in considerazione l’offerta. Magari il Torino in seguito avrebbe chiuso l’accordo, ma la Fiorentina è stata più veloce. Il mercato? La Fiorentina ha fatto bene. I viola non stanno trovando i gol di Jovic e Cabral, ma i frutti si vedranno”.