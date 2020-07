Antonelli: “La Fiorentina non è l’unica a non aver avuto il coraggio di puntare su Malinovskyi e oggi il prezzo è triplicato”

Da operatore di mercato ha contribuito allo sbarco di Ruslan Malinovskyi all’Atalanta, Stefano Antonelli a Tmw ha citato anche le squadre che nell’ucraino non hanno creduto abbastanza: “Sta vivendo un’annata particolare. È il dodicesimo titolare. Parlo con lui, ci confrontiamo anche con il suo agente: dice che è al master di un’università calcistica. Sarà tra gli uomini mercato più richiesti dell’Atalanta. Credo che la società sarà chiamata a più riprese. Bravi Percassi e Sartori a crederci più di altri che non hanno avuto il coraggio di puntarci. Sarebbe dovuto arrivare alla Roma a gennaio 2019. Se n’era parlato con Monchi che era convinto di chiudere, ma il Genk non ritenne opportuno portare avanti la trattativa. Poi potrei citare Milan, Inter, Fiorentina oppure Watford. Oggi tutti hanno capito che campione sia e il prezzo è triplicato”.

