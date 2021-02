Antonelli: “L’obiettivo dichiarato della Fiorentina era Conti ma l’obbligo di riscatto l’ha convinta a virare su Malcuit”

Agente e intermediario di mercato, Stefano Antonelli a Tmw ha raccontato le idee della Fiorentina per la fascia destra: “L’obiettivo della Fiorentina dichiarato era Andrea Conti. Per vari concetti: prospettiva, giocatore italiano, un’opportunità. Ma una serie di situazioni, soprattutto le modalità con cui lo ha preso il Parma e quindi l’obbligo di riscatto, hanno fatto si che la Fiorentina virasse su Malcuit le cui qualità sono indiscusse. Quando è stato trovato l’accordo con il Napoli per il prestito la strada è stata poi in discesa”.

