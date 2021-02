Antonelli: “Raggiungere Ribery equivarrebbe per noi a realizzare un sogno”. L’attaccante in procinto di lasciare la Fiorentina?

Franck Ribery con la maglia del Monza la prossima stagione? L’attaccante della Fiorentina che, senza la firma su un nuovo contratto, potrà liberarsi a zero euro alla fine di questa stagione, è nel mirino del club di proprietà di Silvio Berlusconi, che ha grandi ambizioni per il futuro.

“Raggiungere Ribery equivarrebbe per noi a realizzare un sogno – racconta il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, a Binario Sport – Ma per il nostro futuro, soprattutto se giocassimo in Serie A, è legittimo parlare di questi nomi”.