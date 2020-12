Antonini: “Commisso è arrivato con la voglia di riportare la Fiorentina dove merita, c’è tanto potenziale”

L’ex giocatore del Milan, Luca Antonini è intervenuto a TMW Radio parlando della Fiorentina e della crisi: “Eh… Il presidente è arrivato con voglia di riportarla dove merita, di dare lustro a una piazza che nella sua storia ha avuto grandi calciatori. Non riescono a ripartire nonostante un potenziale incredibile: nel calcio ci vuole anche fortuna, e la Fiorentina ne ha avuta ben poca. Vedi il Milan: quando le cose non vanno si aspetta, e con la giusta organizzazione poi puoi tornare in alto. Deve farlo”.

