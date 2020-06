Antonini: “Thiago Silva è una persona tra le più umili che conosca. Che colpo farebbe la Fiorentina!”

A gianlucadimarzio.com è intervenuto Luca Antonini, ex compagno di squadra di Thiago Silva al Milan e proprio in merito all’accostamento del brasiliano alla Fiorentina: “In quel Milan in difesa c’erano Maldini e Nesta, ma tutti noi capimmo subito che Thiago era un giocatore straordinario. Un professionista incredibile che aveva un altro passo e una marcia in più dal punto di vista mentale. Ci sentiamo spesso, sono andato a trovarlo anche a Parigi e qualche anno fa abbiamo trascorso una bellissima vacanza insieme alle nostre famiglie a Miami. Thiago è un ragazzo straordinario, una delle persone più umili che io conosca. Però di calcio non parliamo mai…I viola farebbero un colpo super se riuscissero a prenderlo. È stato il migliore difensore al mondo e ancora oggi è un top nel ruolo. I viola farebbero un affare con lui. Nel suo periodo al Milan si caricò la difesa sulle spalle, era un leader silenzioso, faceva parlare il campo”.

