Antonio Conte vince la Panchina d’oro. Un ex allenatore della Fiorentina secondo per un solo voto. Terzo Gasperini

Antonio Conte è stato premiato con la Panchina d’oro per la stagione 2020/2021. Secondo l’insindacabile giudizio dei colleghi tecnici, l’attuale allenatore del Tottenham è stato il miglior tecnico dello scorso campionato di Serie A, culminato con la vittoria dello Scudetto con l’Inter. Mai nessuno come lui: per Conte si tratta del sesto riconoscimento del Settore Tecnico nella sua carriera (quattro Panchine d’oro, a cui si devono aggiungere una Panchina d’argento e una ‘speciale’, consegnata nel 2018 per la vittoria della Premier League con il Chelsea).

Conte ha preceduto di un voto l’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, mentre al terzo gradino del podio si è posizionato Gian Piero Gasperini con 8 voti. Panchina d’argento a Alessio Dionisi per la promozione con l’Empoli, mentre a Cristiano Lucarelli, che ha stravinto il campionato di C con la Ternana, è andata la Panchina d’oro di serie C.

Curiosità: l’ultimo allenatore a vincere la Panchina d’oro alla guida della Fiorentina è stato Cesare Prandelli nella stagione 2006/2007, il quale fu premiato anche nella stagione precedente (2005/06).

IL DETTAGLIO DELLE VOTAZIONI

PANCHINA D’ORO

Antonio Conte (Inter), 20 voti

Stefano Pioli (Milan), 19

Gian Piero Gasperini (Atalanta), 8

PANCHINA D’ARGENTO

Alessio Dionisi (Empoli), 19 voti

Fabrizio Castori (Salernitana), 17

Paolo Zanetti (Venezia), 11

PANCHINA D’ORO SERIE C

Cristiano Lucarelli (Ternana) 19 voti

Fabio Caserta (Perugia), 12

Giacomo Gattuso (Como), 7

PANCHINA D’ORO FEMMINILE

Rita Guarino (Juventus), 10 voti*

Gianpiero Piovani (Sassuolo), 10

Elisabetta Bavagnoli (Roma), 4

PANCHINA D’ARGENTO FEMMINILE

Manuela Tesse (Pomigliano), 8 voti

Michele Ardito (Chievo Verona), 3

Renzo Ulivieri (Pontedera), 3

PANCHINA D’ORO CALCIO A 5**

Salvo Samperi (Meta Catania)

PANCHINA D’ORO CALCIO A 5 FEMMINILE**

Massimiliano Neri (Città di Falconara)