Antonio e la sua maglia al contrario su consiglio degli steward (e non dei tifosi viola). Tensione in Maratona tra sostenitori Napoli e servizio d’ordine

La foto di Antonio, 9 anni, che ha dovuto assistere alla partita tra Fiorentina e Napoli, con la maglietta azzurra al contrario, è stata ampiamente strumentalizzata in queste ore dai tifosi napoletani. Alla fine però è emersa la verità, ovvero che nessun sostenitore viola gli ha chiesto nulla, ma sono stati gli steward a “consigliare” al bambino e a suo padre di coprire i vessilli.

Sul Corriere Fiorentino di oggi vengono citate altre fonti che rivelano come il bambino sarebbe stato accolto tranquillamente tra i tifosi viola, mentre il babbo litigava con gli stessi steward.

Non solo. Lo stesso giornale racconta come in Maratona ci sarebbero state tensioni tra tifoseria e servizio d’ordine. Ai napoletani seduti in quel settore infatti, gli steward viola avrebbero chiesto di spostarsi e sedersi oltre il cordone di sicurezza. In tutta risposta, qualcuno di loro avrebbe iniziato a offendere e inveire, rischiando il parapiglia.