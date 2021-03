“Appena firmai il mio contratto con la Fiorentina, l’allenatore mi dette il benvenuto con un sonoro ceffone”

A raccontarsi a ESPN l’ex attaccante della Fiorentina Santiago “El Tanque” Silva che ha svelato un retroscena del suo arrivo a Firenze e lo strano benvenuto datogli da Siniša Mihajlović. Queste le sue parole: “Ero in sede per firmare il mio contratto. C’erano tutti, il presidente, il mio agente, l’allenatore. Appena misi la firma, Mihajlović mi guardò e mi disse: “Benvenuto” e mi tirò un ceffone. Ma forte. Ci rimasi male, me lo ricordo ancora (ride ndr)”.