Apprensione per Giuseppe Rossi: l’ex Fiorentina lascia il campo in anticipo per un problema al ginocchio

Proprio in questo momento Brescia e Spal sono in campo per giocare la 36esima giornata di Serie B. Nei ferraresi è partito titolare l’ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi, ma la sua partita è durata pochissimo.

Al 25′, infatti, Pepito è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. In seguito a un contrasto con un avversario, Rossi è rimasto a terra accusando un dolore al ginocchio sinistro. Immediata la richiesta del cambio da parte dell’ex viola, nella speranza che non si tratti di un infortunio grave come quelli che lo hanno colpito nel corso della carriera.