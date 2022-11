“Appuntamento al 2023”. Un’assenza prolungata ancora e una situazione veramente kafkiana

Un’assenza prolungata e che continuerà ancora. Le cronache ci portano nuovamente a parlare di un giocatore che, teoricamente, sarebbe importante per la Fiorentina come Nicolas Gonzalez.

Sarebbe, perché i viola non lo hanno avuto a disposizione per gran parte di questa stagione per motivi vari riconducibili comunque alle sue condizioni di salute.

“Con lui l’appuntamento è a questo punto per il 2023 perché non è ancora al 100%” così ha liquidato la faccenda l’allenatore viola, Vincenzo Italiano. Salvo poi aggiungere: “La squadra in generale, chiunque giochi, cerca sempre di fare bene e noi lavoriamo con chi è a disposizione”.

Ci rivediamo il prossimo anno con l’argentino, ma nel mezzo? Per lui potrebbe esserci la parentesi Mondiale: paradossi di una situazione veramente kafkiana.