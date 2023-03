Aprile dolce dormire? Macché: nove partite in un mese per la Fiorentina

Aprile dolce dormire? Per il proverbio forse, ma non per la Fiorentina che nel prossimo mese avrà una quantità di impegni davvero impressionante. Nove per l’esattezza tra campionato, semifinale di Coppa Italia (andata e ritorno) e quarti di Conference League (andata e ritorno). Un numero che, dal post fallimento in poi, la squadra viola non aveva mai raggiunto.

E dire che la Fiorentina ne ha vissute di stagioni in cui doveva affrontare più di una competizione, ma un mese così pieno come sarà aprile 2023 non le era mai capitato. Ci sono andati vicini il febbraio e il marzo del 2014, così come l’aprile del 2015, che però si erano fermati (si fa per dire) a otto partite disputate.

Il prossimo sarà dunque un mese record per la Fiorentina, sicuramente per la quantità di gare in programma e speriamo anche per i risultati. Numeri e statistiche che interessano prima di tutto Vincenzo Italiano, il quale dovrà studiare bene la strategia da adottare e organizzare con cura le rotazioni, consapevole che conquistare un trofeo comincia a essere più di una possibilità.