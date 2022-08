Aquilani: “A Firenze è tornato l’entusiasmo dopo anni difficili. Ci sono i presupposti per un’ottima stagione”

Durante il programma Campo Aperto ha parlato l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani. Queste le sue parole, su Serie A e sulla squadra viola: “Alla Fiorentina si lavora molto per migliorare la tecnica individuale, ma da sola non basta. Serve anche molta attitudine al lavoro. Il calcio in Europa ha molta intensità e dobbiamo stare al passo. Qui a Firenze è tornato l’entusiasmo dopo anni difficili. C’è molto entusiasmo dopo gli acquisti e ci sono le chances per fare un’ottima stagione”.

E sui giovani: “Spesso non sono pronti. Alcune volte però gli allenatori sono bravi a metterli in campo, come ha fatto Mou con Zalewski“.