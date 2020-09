Aquilani: “Dalle Mura prospetto importante sul quale punta la Fiorentina. Potrà arrivare molto lontano. Iachini, il miglior allenatore dal quale…”

L’allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, è stato intervistato da ViolaNation. L’ex centrocampista viola è partito parlando della vittoria ottenuta in Coppa Italia con la squadra: “E’ stata certamente una forte emozione. Una partenza come questa è sempre positiva, siamo contenti per la proprietà e per la città. E’ stata molto importante questa vittoria per la famiglia Commisso. Dare loro il primo trofeo ed essere i primi a farlo è una grande soddisfazione per tutti noi che sappiamo quanto ci tengano al settore giovanile. Questa vittoria resterà sempre in ognuno di noi”.

Aquilani parla delle prospettive del difensore Dalle Mura, uno che ha già esordito in A: “E’ un prospetto importante, uno su cui la Fiorentina crede e che costantemente si allena con la prima squadra. Se rimarrà umile potrà arrivare molto lontano”.

Sul rapporto con Iachini: “Ci vediamo spesso e spesso parliamo tra di noi. E’ un allenatore che mi ha dato molto. E’ il migliore tecnico che avrei potuto avere per imparare alcuni concetti che non conoscevo molto. Anche a lui stanno molto a cuore le sorti della Primavera”.