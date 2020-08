Aquilani: “Felice per i ragazzi, sento mio questo ruolo. Quando la Fiorentina mi ha chiesto se prendere Krastev ho detto subito si…”

Al termine della finale di Coppa Italia Primavera vinta contro il Verona, ha parlato così il tecnico viola Alberto Aquilani: “I ragazzi se lo meritavano perché hanno fatto precedentemente un percorso straordinario senza di me e volevo per questo ringraziare Emiliano Bigica che ha allenato questi ragazzi fino a prima del lockdown. Io ho cercato di trasmettere loro in poco tempo le mie idee. Io ho smesso poco tempo fa e relativamente giovane. Questo nuovo ruolo lo sento mio. Mi sto godendo questa nuova avventura e questa vittoria. Futuro? Adesso arriva il bello. Questo è stato un anno particolare. Alcuni ragazzi che hanno giocato stasera non potranno più giocare con noi l’anno prossimo per un fatto di età e ci tengo a ringraziarli pubblicamente. Krastev? È un 2003 che non dovrebbe neanche stare qui. Quando la Fiorentina mi ha chiesto se prenderlo io ho detto subito di sì perché ho visto delle potenzialità importanti sia come giocare che come ragazzo

