Aquilani: “Fiorentina-Roma sarà una partita emozionante. Vedremo poi se sono pronto per il grande calcio”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, presente questa sera al ‘Franchi’ per la celebrazione della vittoria della Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: “È una bella giornata per noi. Si tratta di un successo importante e quindi ce lo godiamo”.

E su Fiorentina-Roma che inizierà tra poco: “Stasera sarà una partita emozionante per me, mi fa piacere essere qui con questa cornice di pubblico. Se sono pronto per il grande calcio? Questo lo vedremo in seguito, ma se lo dice Toni è fatta (ride, ndr.)