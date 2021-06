Aquilani: “Giocavamo con la prima in classifica, non ho visto tante differenze. Commisso…”

L’allenatore della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani, ai margini della sfida pareggiata questo pomeriggio contro la capolista Sampdoria, ha commentato la prestazione della sua squadra ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le su parole:

“Giocavamo contro la prima in classifica ma tutta questa differenza non l’ho vista. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere in grado di fare una buona partita, poi purtroppo abbiamo sbagliato il 2-0 e qualche scelta che non ci ha permesso di mantenere il vantaggio, finendo per pareggiare. Abbiamo comunque fatto una buona gara. Come si prepara la sfida con il Sassuolo con la salvezza ancora non raggiunta? Si prepara allo stessa ambizione e determinazione con cui abbiamo preparato la prima partita. Le partite di calcio vanno giocate tutte con lo stesso stimolo, se non ci sono stimoli è difficile preparare le partite Se ho sentito Commisso? Ha chiamato a fine gara, anche lui ha detto ‘peccato per il risultato’ però era contento per la buona partita fatta da una squadra che prova a giocare contro chiunque. Meritavamo la vittoria, sarebbe stato sicuramente più contento”.