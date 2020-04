Aquilani: “Il campionato potrebbe ripartire a porte chiuse. Ma non riesco neanche ad immaginarmi come sarebbe giocare senza tifosi”

Alberto Aquilani, ex centrocampista della Fiorentina e attuale membro dello staff di Iachini, ha postato su Instagram un pensiero riguardante l’eventuale ripresa del campionato a porte chiuse: “A quanto pare il campionato potrebbe ricominciare, ma a porte chiuse. In questi mesi a casa ho avuto modo di riguardarmi le mie vecchie partite, e mi sono reso conto di quanto fondamentale sia il pubblico. Segnare un gol e correre sotto la propria curva a sbattere le mani sul vetro con una folla inferocita. O sentire il boato per una giocata spettacolare. Non riesco ad immaginarmi una situazione del genere senza tifosi a sostenerci”.