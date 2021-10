Aquilani: “Italiano ci è vicino e ci guarda, ci considera come un’altra prima squadra”

Commento post match da parte di Alberto Aquilani, dopo il successo della sua Fiorentina contro il Pescara:

“Abbiamo fatto una grande partita, complicata, in un campo che non ci dà grossi vantaggi. Mi dispiace per il gol preso, era la terza partita che non ne prendevamo. L’atteggiamento, però, deve essere quello di una squadra che non vuole prendere gol. Il rapporto con Italiano? La prima squadra è vicina, ci guarda. Ci confrontiamo con loro, pensano alla Primavera come fosse una prima squadra e noi dobbiamo ripagare la loro fiducia facendo sempre del nostro meglio”.