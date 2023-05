Aquilani: “La Coppa Italia ce l’hanno tolta, la Roma non meritava di vincere. Oggi hanno pesato assenze e inesperienza”

A margine della partita persa beffardamente contro il Torino, l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così: “Oggi c’è stata una differenza fisica netto tra noi e loro, ma torno a casa soddisfatto perché gli avversari hanno dovuto fare di tutto per batterci. Purtroppo abbiamo peccato di inesperienza nel momento in cui serviva proteggere il pareggio, ma la nostra filosofia è sempre quella di attaccare e il rischio è dietro l’angolo. A livello mentale c’è stata una reazione dopo la Roma, loro a Salerno non meritavano di vincere”.

E poi: “Oggi un attaccante ci avrebbe fatto comodo, trovare Distefano non sempre è stato facile. Ho dovuto far giocare un ragazzo dell’under 17 che con noi si è allenato poco, e queste cose le paghi in termini di esperienza e fisicità. Non so se recupereremo giocatori per la prossima partita, ma abbiamo tante risorse e giocheremo con chi sta bene. Nonostante tutto anche quest’anno stiamo facendo bene, abbiamo vinto la Supercoppa mentre la Coppa Italia avete visto tutti come ce l’hanno tolta”.