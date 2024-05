Pino Vitale, ex dirigente sportivo, oggi opinionista televisivo, si è espresso su Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, tornato in Italia negli ultimi giorni ma già ripartito per gli Stati Uniti, a poche ore da un match cruciale come quello di mercoledì contro il Bruges. E Vitale non l'ha presa bene:

“Vorrei sapere come vuole la Fiorentina del prossimo anno”

“Commisso? Tra tre giorni c'è una partita importantissima e va via…Parla continuamente dello stadio, del fatto che perde 10-15 milioni che per uno come Commisso… poi è vero - certo - che i bilanci devono sempre tornare. Io vorrei sapere da lui che programmi ha, con chi vuole fare la prossima squadra. Secondo me non vuole fare più investimenti”.

“Commisso gira per la camera”

“Commisso ‘gira per la camera’, credo che voglia vendere la Fiorentina. Fa sempre un sacco di discorsi…l'Atalanta ha giocato mezzo campionato con metà stadio e non è morto nessuno. Commisso ci dica cosa vuole fare, che rimane a Firenze e sicuramente investe facendo una squadra importante: questi sono i discorsi che vorrebbero sentire i fiorentini. Invece no, lui non lo dice perché in realtà vuole vendere”.