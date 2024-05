Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della società viola anche del nuovo assetto societario e soprattutto della situazione riguardante il restyling Franchi, ma non solo.

‘Aumentano le responsabilità di Ferrari e Pradè, ecco i loro compiti’

“Sta andando come mi aspettavo. Abbiamo dato molte più responsabilità ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradé. Pradè si sta occupando del lato sportivo, Ferrari di tutti gli altri lati che esistono in una grande azienda come la Fiorentina. Voglio che la Primavera vinca più partite, vero che abbiamo vinto la Coppa Italia ma serve far meglio, il campionato non è stato buonissimo. Le donne si sono svegliate all'ultimo e hanno ottenuto la qualificazione alla Champions League, sono molto contento per questo".

‘Mancano fondi per il restyling del Franchi, la Fiorentina va incontro ad una perdita economica’

"Il problema lo abbiamo sullo stadio Franchi. Abbiamo incontrato il ministro dello Sport Abodi e il sindaco di Firenze Nardella. C'è preoccupazione sul termine dei lavori, perché mancano ancora minimo 100 milioni. Riteniamo che prima di iniziare i lavori occorra essere certi che ci siano tutti i soldi per completarlo, dettaglio per dettaglio, con un crono programma preciso ed affidabile. Ad ora questo non c'è. L'unica certezza che abbiamo, se il progetto va avanti, è che il primo anno perdiamo dai 10 ai 15 milioni. Un danno grave. L'avvio del restyling disposta dal Comune di Firenze reca un significativo danno alla Fiorentina. Dobbiamo essere sicuri di quello che succederà. Noi ci riserviamo di tutelare in ogni sede i nostri diritti”.