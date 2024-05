Commisso, toccata e fuga: Sondata (invano) la disponibilità di Italiano. Futuro e casa nuova, presto il ritorno

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, domani ripartirà alla volta degli Stati Uniti. Una toccata e fuga per lui a Firenze in questo frangente.

Sondata la disponibilità di Italiano

Sette giorni che però sono serviti, stando a quello che viene riportato stamani da La Nazione, a fare il punto sui principali temi d’attualità di casa viola. Fitti i colloqui che in questi giorni ci sono stati tra Italiano e Commisso, che ha sondato - invano - la disponibilità del mister a restare ancora a Firenze. Al Viola Park la presenza del patron è servita infatti non solo a seguire da vicino l’evolversi dei lavori per i nuovi parcheggi del centro sportivo ma è stata vitale anche per completare l’iter dell’intitolazione della Villa Viola alla memoria di Barone.

L'incontro con Schmidt e la nuova casa

Inoltre Commisso ha voluto incontrare nelle scorse ore anche uno dei prossimi candidati alla poltrona di sindaco di Firenze, ovvero il rappresentante della coalizione di centro-destra Eike Schmidt.

Intanto mister Mediacom, che sta per acquistare un appartamento a Firenze, in zona Ponte Vecchio, così come anticipato da Fiorentinanews.com, ritornerà a fine maggio.