Aquilani: “La Coppa Italia ci ha tolto qualcosa: ci può stare un periodo così”

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ha parlato al canale ufficiale viola al termine della partita contro il Genoa persa per 2-0.

Queste le sue parole: “Un periodo così, dove stiamo facendo meno, può capitare. Forse la Coppa Italia ci ha tolto qualcosa dal punto di vista dell’atteggiamento: penso di no, ma ci può stare. E’ sotto gli occhi di tutti che stiamo facendo meno e la conseguenza è che i risultati non arrivano. Sappiamo di dover incontrare formazioni più strutturate di quelle affrontate fino ad ora. Bisogna lavorare e credere di più in quello che facciamo: altre strade non le conosco”.