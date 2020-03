Aquilani: “La Fiorentina è nelle mani di persone straordinarie. Con Pizarro e Borja stagioni straordinarie…”

Alberto Aquilani, ex giocatore della Fiorentina e oggi membro dello staff tecnico di Beppe Iachini, ha parlato così a Sky Sport: “La società è nelle mani di persone straordinarie, che hanno tanta passione e un amore infinito per il calcio. Per le persone come noi che amano Firenze è senza dubbio la più grande delle garanzie. Non se se in futuro sarà possibile replicare quello che abbiamo fatto noi, ma sicuramente si può pensare in grande. Quella Fiorentina lì era stata smontata: io arrivai per primo convinto da Montella, Pradè e Macia, poi fu il turno di Borja Valero e Pizarro mentre la gente era scettica e pensava che non potessimo giocare assieme. Invece quella squadra lì aveva equilibrio e fu per merito di Montella. Se poi non giocavamo noi, al nostro posto c’erano anche Mati Fernandez e Ambrosini. Futuro da allenatore alla Roma? Sono alla Fiorentina, qui sono stimato e il progetto è ambizioso. Non rinnego l’affetto per i colori giallorossi, ma sono felice a Firenze“.