Aquilani: “Mi ispiro a Jorge Jesus. Contento di aver regalato il primo trofeo a Commisso. Iachini una grande scoperta”

Alla guida della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani ha alzato l’ultimo trofeo della stagione 2019/20 e il primo della viola targata Commisso, ovvero la Coppa Italia di categoria, vinta contro il Verona. “Il presidente ci ha chiamati prima della partita trasmettendoci grande entusiasmo – racconta a La Gazzetta dello Sport – Sono contento di aver regalato il primo trofeo ufficiale alla famiglia Commisso. E sono felice anche per Barone, Pradè e Angeloni. Ha vinto una “squadra”…Tra i miei ragazzi ci sono buoni giocatori che dobbiamo migliorare e far crescere, il nostro obiettivo è quello di portare il maggior numero di ragazzi in prima squadra”.

Poi ha aggiunto: “Iachini? Ho imparato tanto da lui. Mi ha subito accolto nel suo staff nel modo migliore. E’ stato una grande scoperta dentro e fuori dal campo”.

Sul tecnico che lo ha ispirato maggiormente, la risposta è secca: “Jorge Jesus. In Portogallo ho incontrato questo allenatore che aveva dei metodi nuovi che io non avevo mai visto in Italia. Mi ha affascinato il suo modo di lavorare ed è stato molto stimolante”.