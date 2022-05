Aquilani: “Non è banale essere ancora una volta in finale, una gara secca che va sempre vinta. Abbiamo delle assenze importanti, ma chi giocherà avrà una grande occasione”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato nel prepartita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le parole dell’allenatore viola:

“C’è soddisfazione perché non è banale essere ancora qui, ancora una volta in finale. Abbiamo cambiato tanto ma lo spirito è sempre lo stesso. Adesso dobbiamo vincere il trofeo: ovviamente una finale va vinta, ma non basta dirlo. Ci vuole consapevolezza dei nostri avversari ed abbiamo le nostre carte da giocarci. Ci arriviamo resettando tutto perché si tratta di una gara secca“.

E ancora: “Abbiamo perso giocatori importanti, come Bianco, ma chi c’è oggi è pronto e ha una grande chance da sfruttare. Questa finale è motivo di crescita e ce la giochiamo. Toci è un ragazzo che ha giocato poco ma ha lavorato tanto, un segnale che gli fa capire che può diventare un protagonista. Questo lo deve capire tutta la squadra, allenarsi forte e poi il momento arriva”.