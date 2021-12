Aquilani: “Non era facile giocare pochi giorni dopo la Supercoppa. Abbiamo perso ma l’atteggiamento è stato quello giusto”

Al termine della partita persa contro il Torino, l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai giornalisti presenti: “Non era facile giocare pochi giorni dopo la Supercoppa, comunque ho visto una buona attitudine nei ragazzi. Poi ovviamente ci sono state delle cose non buone, ma l’atteggiamento è quello giusto. E’ stata una partita disordinata, invece noi dobbiamo essere ordinati e giocare a calcio. Se cominciamo a tirare pallonate mettendoci al livello degli avversari, facciamo fatica”.

E poi ha aggiunto: “Accettiamo questa sconfitta che ci sarà di insegnamento, il campionato è ancora lungo. Favasuli? Sta facendo molto bene, si sta allenando alla grande e sono molto soddisfatto di lui. Mancanza di stimoli? I ragazzi non devono essere appagati dopo la Supercoppa. Hanno fatto qualcosa di straordinario, ma è già il passato. Assenze di Corradini e Bianco? Non hanno influito, chi ha giocato al loro posto ha fatto bene. Agostinelli? Ha fatto una buona partita, è cresciuto molto sia dal punto di vista tattico che mentale. Ora però non deve fermarsi”.

Ha collaborato Federico Descianni