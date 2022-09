Aquilani: “Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere un grande gruppo. Berti ci tornerà utile, Martinelli fortissimo ma non deve perdersi”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Milan: “I rossoneri sono una squadra forte, i ragazzi lo sapevano e hanno fatto una vera e propria battaglia fino all’ultimo nonostante la fatica. Sono molto contento, oggi la squadra ha dimostrato tanto. Ho dei giocatori veramente disponibili, che hanno qualità tecniche importanti ma anche spirito di appartenenza e voglia di vincere. E’ un bel gruppo, che ovviamente deve crescere e maturare”.

E poi ha aggiunto: “Kayode è forte nell’uno contro uno, può fare una bella carriera anche se deve ancora migliorare. Non dobbiamo avere l’ansia di fare gol, se facciamo le cose per bene alla fine arriva. Toci per noi è fondamentale anche senza palla, e questo gli permette di segnare. Berti invece è un giocatore di prospettiva, bravo col pallone tra i piedi. Potrà darci tanto. Martinelli? Sta lavorando bene, è molto forte come d’altronde tutti i nostri portieri. Per ora gioca lui e deve continuare così, perché quando si è molto giovani c’è il rischio di perdersi”.