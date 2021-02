Aquilani: “Oggi reazione di carattere contro una delle squadre più forti, purtroppo regaliamo sempre qualcosa. Le sconfitte precedenti sono state immeritate”

Dopo il rocambolesco pareggio al Bozzi tra Fiorentina e Atalanta Primavera per 3-3, ha parlato ai canali social viola l’allenatore Alberto Aquilani. Queste le sue parole: “La partita è stata movimentata, ma credo i ragazzi abbiano fatto una buona prestazione contro una squadra come l’Atalanta che è una delle più forti della categoria. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, purtroppo regaliamo sempre qualcosa. La reazione però dopo essere andati due volte in svantaggio ci fa ben sperare. Le due sconfitte precedenti sono state immeritatissime e spesso il risultato nasconde buonissime cose che si sono viste. La Fiorentina aveva fatto meglio delle avversarie. Ora ci aspettano due partite delicate, entrambe a Torino. Le somme le tireremo a fine anno”.

0 0 vote Article Rating